«Emily in Paris»: Vierte Staffel wird in zwei Teilen veröffentlicht

Dreharbeiten in Italien

Zuletzt wurde Lily Collins bei «Emily in Paris»–Dreharbeiten in Rom gesichtet. Bei Collins' Co–Star, der neben ihr in romantischen Szenen zu sehen war, handelt es sich um den Newcomer Eugenio Franceschini (32), der offenbar Emilys neue Flamme spielt. Die wurde am Ende von Staffel drei schliesslich von ihrem Freund Alfie (Lucien Laviscount, 31) verlassen und ist damit in Staffel vier wieder als Single unterwegs. Collins und Franceschini wurden in einem italienischen Restaurant und am Trevi–Brunnen abgelichtet. Anschliessend gab es eine Fahrt auf der Vespa.