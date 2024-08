«Emily in Paris» zurück auf Netflix: Wie gut ist Staffel vier?

Die romantische Comedyserie «Emily in Paris» gehört zu den beliebtesten Produktionen des Streamingdienstes Netflix. Am 15. August kehrt Lily Collins (35) nun als US–Amerikanerin Emily Cooper zurück auf die Bildschirme, und erlebt in der französischen Hauptstadt neue Abenteuer und romantische Verwicklungen. Staffel vier der Erfolgsserie erscheint allerdings in zwei Teilen. Erst am 12. September startet der Staffel–Abschluss, wie Teil eins bestehend aus fünf Folgen. So gut ist die Rückkehr der Serie.