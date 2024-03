Emily Ratajkowski bekam ihr Kleid kaum in den Griff

Skulpturen–Trend: Auch Sandra Hüller, Ariana Grande und Emma Stone sind dabei

So waren auch die geflügelten Schultern von Sandra Hüller (45) ein modisches Thema, aus denen sie graziös wie eine Königin der Menge zuwinkte. Ariana Grande (30) sorgte mit einem Kleid in Zart–Rosa von Giambattista Valli für Aufsehen, welches durch eine Puffärmel–ähnliche Stola und langer Schleppe wie eine Wolke drapiert war. Und auch Emma Stone (35), an diesem Abend für ihre Rolle in «Poor Things» mit dem Oscar als die Beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet, führte mit ihrem Kleid von Louis Vuitton ein ausladendes Schösschen auf den Roten Teppich, das an die historischen Kleider des Rokoko erinnerte.