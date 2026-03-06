Emily Ratajkowski setzt auf sexy Sideboob-Look in Paris

Emily Ratajkowski (34) ist für ihre gewagten Looks bekannt. Bei der Paris Fashion Week zog das Model erneut in einem freizügigen Outfit alle Blicke auf sich. Für die Loewe–Show verzichtete die 34–Jährige auf Top und BH und liess lediglich einen dunkelblauen Pullover locker über die Schultern fallen. Dabei kamen sowohl ihre schlanke Figur als auch ein Hauch Sideboob zur Geltung. Eine schwarze Hose, Stiefel, eine Handtasche und eine Cat–Eye–Sonnenbrille ergänzten die Kombination.