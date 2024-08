Eminem ist Wettfavorit für J.Los nächste Beziehung

Rapper Eminem an der Spitze der Quoten–Charts

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels am 24. August lag der Skandal–Rapper Eminem (51) mit einer «Money Line»–Quote von +800 an erster Stelle, dicht gefolgt von seinem Kollegen The Weeknd (34) mit +1000. Wer 100 Dollar wettet, würde im Fall eines Gewinns bei Eminem also 800 und bei The Weeknd 1000 Dollar abstauben.