Eminem: Neuer Song des Rappers sorgt für Kontroverse

In dem Song «Houdini», den er am vergangenen Freitag mit einem aufwändig produzierten Video veröffentlichte, nimmt er Abschied von seinem in den 1990er–Jahren etablierten Alter Ego Slim Shady und nutzt die Gelegenheit, in schrillen Textzeilen ordentlich gegen Musikkollegen und den Rest der Welt auszuteilen. Dabei gestalten sich seine Aussagen jedoch derartig rätselhaft und widersprüchlich, dass ihre tatsächliche Bedeutung zumeist im Vagen bleibt.