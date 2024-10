Eminem: Tochter Hailie Jade verrät Babygeschlecht

Hailie Jade Scott (28), Tochter von US–Rapper Eminem (51), hat in ihrem Podcast «Just A Little Shady» das Geschlecht ihres Babys enthüllt. Wie ein Video zur Episode zeigt, liessen die Influencerin und Podcasterin und ihr Ehemann Evan McClintock dafür einen Luftballon mit Konfetti in entsprechender Farbe platzen. Hailie Jade blickte zudem auf den Moment zurück, als sie die frohe Botschaft der Schwangerschaft ihrem Vater überbrachte.