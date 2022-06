Eminem: Überraschungs-Single mit Snoop Dogg

Der Beef ist beendet

Die Zusammenarbeit folgt einem gemeinsamen Auftritt in der Halbzeitshow des Super Bowls zusammen mit Dr. Dre (57), Mary J. Blige (51) und Kendrick Lamar (35). Damit dürfte auch der Beef zwischen den Rappern endgültig beendet sein. Snoop Dogg hatte im Oktober 2021 in einer Radiosendung erklärt, dass er sich bei Eminem für die Aussage, er gehöre nicht zu den besten Rappern, entschuldigt hatte. «Wir hatten ein langes Gespräch über den Respekt, den wir füreinander haben und über die Art, wie wir in der Öffentlichkeit übereinander reden», so der Doggfather.