Eminems Mutter Debbie nach Lungenkrebserkrankung gestorben

Schwieriges Verhältnis zu Eminem

Das Verhältnis zwischen Eminem und seiner Mutter, die bei seiner Geburt erst 17 Jahre alt war, galt als zeitlebens angespannt. Der Musiker verarbeitete seine schwierige Kindheit schon früh in seiner Karriere öffentlich in Songs wie «Cleanin' Out My Closet» und warf ihr darin unter anderem Drogenmissbrauch vor. 1999 verklagte Debbie Nelson ihren Sohn deshalb wegen Verleumdung. 2007 veröffentlichte sie ihre Memoiren «Mein Sohn Marshall, mein Sohn Eminem», in denen sie ihre Seite der Geschichte darstellte. In dem Buch schrieb sie auch über eine Brustkrebserkrankung.