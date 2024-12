Emir von Katar zu Gast in London: Königin Camilla fehlt bei Terminen

Der Palast hatte am 5. November erstmals bekannt gegeben, dass Königin Camilla aufgrund einer Atemwegserkrankung mehrere Termine absagen muss und sich zu Hause erholt. Unter anderem fehlte sie bei einem Empfang im Buckingham–Palast am 6. November und konnte auch an den Veranstaltungen zum Remembrance Day nicht teilnehmen. Ende November musste sie einen geplanten Besuch bei der Royal Variety Performance in der Royal Albert Hall in letzter Sekunde absagen, da sie weiterhin unter «anhaltenden postviralen Symptomen» leide.