Emma Chamberlain: Ihr Weg vom YouTube-Star zur Fashionikone

Emma Chamberlain mag es ausgefallen

Grundsätzlich trifft Emma Chamberlain aber vornehmlich gewagte Stil–Entscheidungen, die viele Blicke auf sich ziehen. Beispielsweise hat sie ein schlichtes, beiges Baumwollshirt in ein sexy Crop–Top verwandelt, in dem sie darüber einen roten BH anzog. In diesen steckte sie dann den unteren Stoff des Shirts. Ein langer schwarzer Rock und die dramatische Sonnenbrille vervollständigten den Look, den ihre Fans in den Kommentaren des Posts enthusiastisch feierten.