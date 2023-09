Emma Corrin ohne Haare und Hose in Venedig

Viele Promis setzen auf unten ohne

Emma Corrin ist unterdessen nicht der einzige Promi, der derzeit nur auf eine dünne Strumpfhose als Beinbekleidung setzt. Zahlreiche Stars tragen seit Herbst 2022 den «nackten» Look: Reality–TV–Star und Unternehmerin Kylie Jenner (26) beispielsweise besuchte die Loewe Paris Fashion Week Show in weisser Unterwäsche und Strumpfhose. Ihre Schwester, Topmodel Kendall Jenner (27), lief im November 2022 US–Medienberichten zufolge ohne Hosen durch Los Angeles. Ihre Modelkollegin Bella Hadid (26) wurde vergangenen Herbst angeblich ebenfalls nur in Boxershorts auf der Strasse fotografiert, und Rapper Lil Nas X (24) trug bei der berühmten Met Gala im Mai in New York nur einen Metallic–String.