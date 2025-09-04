Emma Heming Willis erklärt «schwerste Entscheidung»

Die Familie profitiert von der neuen Situation

Trotz aller Widerstände ist Emma dankbar für die Möglichkeiten, die diese Lösung ihrer Familie eröffnet. «Alles fühlt sich jetzt viel ruhiger und entspannter an», beschreibt sie die Veränderung. In Bruce‹ neuem Zuhause haben Mabel und Evelyn auch eigene Kleidung, Spielzeug und Bastelsachen deponiert. «Ich kann wieder Bruce› Ehefrau sein, und die Kinder können Kinder sein – darin liegt Schönheit, und dafür bin ich so dankbar», schildert Emma ihre Empfindungen.