Emma Heming-Willis feiert 17. Hochzeitstag mit Bruce Willis

Mit einem Foto der beiden und liebevollen Worten feiert Emma Heming–Willis (47) auf Instagram den 17. Hochzeitstag von ihr und Bruce Willis. Der ehemalige Hollywoodstar, der an frontotemporaler Demenz erkrankt ist, ist erst kurz zuvor 71 Jahre alt geworden.
Zu dem Bild, auf dem Bruce seine Emma auf Händen einen Strand entlang trägt, schreibt das Model: «Ich wurde geschaffen, um ihn zu lieben. 17 Jahre.» Sie fügt zwei Emojis an: einen Ring und ein Herzchen. Ihr Kommentar ist offenbar eine absichtliche Abwandlung eines Songtitels. In ihren Storys teilt sie das Foto ebenfalls, hier hinterlegt mit dem Lied «I Was Made to Love Her» von Stevie Wonder (75).
«Die Zeit vergeht so schnell»
Emma Heming–Willis und Bruce Willis sollen sich erstmals im Jahr 2007 kennengelernt haben. Geheiratet hat das Paar im März 2009. In einer mittlerweile nicht mehr verfügbaren Story ging sie ausserdem auf den Geburtstag und das Jubiläum ein. Sie wolle berichten, «dass Bruce gestern einen wunderschönen Geburtstag hatte. Er war von Liebe und seiner Familie umgeben, und die Feierlichkeiten gehen das ganze Wochenende über weiter, denn morgen ist unser 17. Hochzeitstag, was mich einfach umhaut. Die Zeit vergeht so schnell.»
«Diese Reise mit frontotemporaler Demenz hat mir die Augen für die Realität geöffnet, mit der so viele Familien konfrontiert sind», schrieb die 47–Jährige zuvor in einem Beitrag am Geburtstag ihres Ehemannes. Es habe sie dazu inspiriert, den «Emma & Bruce Willis Fund for Dementia Research and Caregiver Support» einzurichten. Heming–Willis möchte damit nicht nur die Forschung rund um die Erkrankung vorantreiben und mehr Aufmerksamkeit schaffen, sondern auch pflegende Angehörige unterstützen.
Wer ihren Partner an diesem besonderen Tag ehren wolle, solle in Erwägung ziehen, den eingerichteten Fonds oder eine vergleichbare Organisation zu unterstützen, die sich ebenso in diesem Bereich engagiert. Auch eine kleine, freundliche Geste im Umgang mit einer Pflegekraft könne schon bedeutsam sein.
Zunächst wurde eine Aphasie diagnostiziert
Im März 2022 hatte Willis' Familie zunächst öffentlich gemacht, dass der Star an einer Aphasie erkrankt war und seine Schauspielkarriere beendet. Das Statement wurde unterzeichnet von seiner Ehefrau Emma, den gemeinsamen Töchtern Mabel (13) und Evelyn (11), seiner Ex–Frau Demi Moore (63) und von seinen Töchtern Rumer (37), Scout (34) sowie Tallulah (32), die aus der Beziehung mit der Schauspielerin stammen. Bei einer Aphasie handelt es sich um eine Sprachstörung, die das Sprechen aber etwa auch das Schreiben und Lesen beeinträchtigen kann.
Im Februar 2023 präzisierte die Familie: «Seit wir im Frühjahr 2022 bekannt gegeben haben, dass bei Bruce Aphasie diagnostiziert wurde, hat sich sein Zustand verschlechtert, und wir haben nun eine genauere Diagnose: frontotemporale Demenz (bekannt als FTD). Leider sind Kommunikationsschwierigkeiten nur eines der Symptome der Krankheit, mit der Bruce zu kämpfen hat.»