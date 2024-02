Emma Heming-Willis: Liebevolle Worte an Bruce Willis zum Valentinstag

Emma Heming–Willis (45) hat in einem Instagram–Post liebevolle Grüsse zum Valentinstag verschickt. «Liebe ist etwas Wunderbares. Ich wünsche euch allen einen schönen Valentinstag», schrieb sie zu einem Foto mit Ehemann Bruce Willis (68). Das Paar zeigt sich dabei strahlend und aneinander geschmiegt in einer Winterlandschaft vor einem Fluss. In der Kommentarspalte gibt Heming–Willis bekannt, dass das Foto vom März 2010 stammt und auf der kanadischen Seite der Niagarafälle entstanden sein soll.