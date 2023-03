Emma Heming-Willis reagiert auf Kritik: Darum sucht sie Öffentlichkeit

Emma Heming-Willis (44) macht derzeit alles, um sich für ihren an Demenz erkrankten Mann Bruce Willis (67) einzusetzen. Zu ihrer Strategie gehört der Weg an die Öffentlichkeit. Mit regelmässigen Posts informiert sie via Instagram über aktuelle Entwicklungen und den generellen Umgang mit der Krankheit. Für diese Offenheit wurde Heming-Willis zuletzt auch kritisiert. Der Vorwurf: Sie nutze das Leiden ihres Mannes aus, um bekannter zu werden. Damit räumte das ehemalige Model nun in ihrem neuesten Instagram-Video auf.