Emma Roberts erwirkt einstweilige Verfügung gegen ihren Stalker

«Ich befinde mich in anhaltender Angst und habe Panik, in mein eigenes Haus zurückzukehren», machte Roberts in den Dokumenten deutlich. Weiterhin hiess es, sie werde von dem Mann mit «seltsamen Textnachrichten» bombardiert – in denen spreche er auch über ihren Sohn, weswegen sie «besorgt über Absichten und darüber, wozu er fähig sein könnte» sei. Die «Madame Web»–Darstellerin habe Angst, dass der Mann noch einmal in ihr Haus zurückkehre und sei «erheblicher emotionaler Belastung» ausgesetzt.