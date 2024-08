Emma Roberts möchte unbedingt Britney Spears spielen

Roberts erzählt davon, wie sie sich damals einschloss und Spears‹ viertes Studioalbum aus dem Jahr 2003 hörte: «Ich erinnere mich, dass ich mich in meinem Zimmer eingeschlossen habe, ›In the Zone‹ hörte und mir sagte: ›Ich kann diesen Raum nicht verlassen, bevor ich nicht jedes Wort auswendig gelernt habe.‹» Und damit nicht genug. Die US–Amerikanerin ist seit Ende 2020 Mutter eines Jungen. «Ich singe meinem Sohn in der Badewanne ständig Britney vor», erzählt sie. «Ich denke immer: ›Gott, er muss denken, dass ich so seltsam bin.'»