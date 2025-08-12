Emma Stone über ihre Tochter: «Das grösste Geschenk meines Lebens»

Emma Stone (36) gibt seltene Einblicke in ihr Leben als Mama. 2021 wurden sie und Ehemann Dave McCary (40) Eltern von Tochter Louise (4). Wie sehr sie das Leben als Mama geniesst, macht Stone nun im Interview mit der «Vogue» deutlich: «Es gibt nichts, was mich glücklicher macht. Sie ist mit Sicherheit das grösste Geschenk meines Lebens.»