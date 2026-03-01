Emma Stone und Dave McCary: Seltener Red-Carpet-Auftritt

Kennenlernen bei «Saturday Night Live»

Stone und McCary sollen sich Medienberichten zufolge 2016 kennengelernt haben, als die Schauspielerin bei einer Folge von «Saturday Night Live» zu Gast war. McCary arbeitete damals als Autor und Regisseur bei der legendären Sketch–Show. Im Oktober 2017 wurde ihre Beziehung publik, im Dezember 2019 folgte die Verlobung. Seit 2020 sind die beiden verheiratet. Tochter Louise Jean wurde im März 2021 geboren.