Emma Watson spricht über die Gründe für ihre Film-Auszeit

Emma Watson habe aber festgestellt, dass sie letztlich zu wenig von dem machen konnte, was ihr wirklich Spass gemacht hat. «In dem Moment, in dem man eine Szene durchspricht – oder ich mich vorbereiten und darüber nachdenken konnte, wie ich etwas machen wollte – und dann, sobald die Kamera läuft, alles andere auf der Welt ausser diesem einen Moment komplett vergessen kann, ist das eine so intensive Form der Meditation», schwärmt die Britin. «Man kann einfach in Gedanken nirgendwo anders sein. Das ist so befreiend. Das vermisse ich sehr.»