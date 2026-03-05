Emma Watson und Co.: Auch diese Promis angelten sich einen Milliardär

Wenn's nicht für immer ist

Nicht jede Verbindung zwischen Rampenlicht und Reichtum hält jedoch für immer. Mariah Carey (56) und der australische Unternehmer James Packer waren zeitweise sogar verlobt – die Beziehung endete dennoch, bevor es zur Hochzeit kam. Ähnlich verlief es bei Janet Jackson (59): Sie heiratete zwar 2012 den schwer reichen katarischen Geschäftsmann Wissam Al Mana, aus der Ehe ging ein Sohn hervor, später folgte jedoch die Trennung. Auch Elle Macpherson (61) war zeitweise mit dem erfolgreichen US–Immobilienunternehmer Jeffrey Soffer verheiratet, bevor die Ehe zwischen dem Milliardär und dem Supermodel allerdings zerbrach.