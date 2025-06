Emma Watsons Vater warnt Eltern der «Harry Potter»-Serienstars

Einen Film hat Emma Watson allerdings seit Jahren nicht mehr gedreht. «Little Women» von 2019 markiert den letzten Eintrag in ihrer Filmografie. In einem Interview von 2023 hatte sie verraten, dass sie sich in der Filmwelt «wie in einem Käfig» gefühlt habe. Ihr hatte vor allem widerstrebt, für Filme Partei zu ergreifen, bei denen sie selbst keinen kreativen Einfluss hatte.