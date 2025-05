Emmanuel Macron: Élysée-Palast reagiert auf angebliches Schubs-Video

Was sich liebt, das neckt sich? Mit dieser Erklärung hat das Büro des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (47) am Montag auf das virale Video reagiert, das gerade im Netz für Aufsehen sorgt. Die Aufnahme zeigt eine Szene auf dem Flughafen von Hanoi in Vietnam, von wo aus die Macrons zum ersten Teil ihrer Südostasienreise aufgebrochen sind. In dem kurzen Clip – unter anderem veröffentlicht bei "CNN" – sieht es so aus, als würde Brigitte Macron (72) das Gesicht ihres Mannes mit den Händen wegstossen.