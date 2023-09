Sie gehört zu den bekanntesten Filmstars in Frankreich, gewann einen César, den Europäischen Filmpreis und spielte an der Seite von Tom Cruise (61) in «Mission Impossible». Jetzt spricht die Schauspielerin Emmanuelle Béart (60) erstmals über das schlimmste Erlebnis ihrer Kindheit: Sie wurde jahrelang von einem Familienmitglied missbraucht.