Emmy-Awards: HBO-Serie «Succession» ist klarer Favorit

Neben «Succession» können sich auch noch drei weitere HBO-Produktionen über Nominierungen in der Königs-Kategorie «Beste Drama-Serie» freuen. Dies sind «The White Lotus», «House of the Dragon» und die Videospiel-Adaption «The Last of Us». Auch die beiden Stars von letzterer Show - Pedro Pascal (48) und Bella Ramsey (19) - sind jeweils als Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin in den männlichen und weiblichen Drama-Kategorien nominiert.