Emmy Awards: Wichtigster US-Fernsehpreis wird im September verliehen

«Ted Lasso» brachte es auf insgesamt vier Preise, darunter als beste Comedy-Serie, «Hacks» und «Mare of Easttown» bekamen jeweils drei Auszeichnungen. «Das Damengambit» wurde unterdessen als «Beste Miniserie» geehrt. Auch in diesem Jahr dürften Streamingdienste wie Netflix, Apple TV+, Amazon Prime Video oder HBO Max daher voraussichtlich in der Gunst wieder recht weit oben stehen. Noch ist nicht bekannt, wer durch den Abend führen wird. Die Nominierungen sollen am 12. Juli mitgeteilt werden.