Emmy-Gewinnerin Valerie Mahaffey stirbt mit 71 Jahren

Dazu gehören unter anderem die Serien «Cheers», «Seinfeld», «Emergency Room», «Hannah Montana», «Desperate Housewives», «Glee» oder auch «Ally McBeal». Für ihre Rolle in «Ausgerechnet Alaska» wurde sie 1992 als beste Nebendarstellerin in einer Drama–Serie mit einem Emmy Award ausgezeichnet. Auch in Filmen wie «Seabiscuit – Mit dem Willen zum Erfolg» oder «Sully» war Mahaffey an der Seite von Stars wie Tobey Maguire (49) und Tom Hanks (68) zu sehen. Zu ihren letzten Auftritten gehörten der Film «The 8th Day» aus diesem Jahr und die Apple–TV+–Serie «Echo 3» von 2022.