Emmy-Preisträger Stuart Margolin im Alter von 82 Jahren gestorben

Zu seinen bekanntesten Engagements gehört «Detektiv Rockford - Anruf genügt». In der Krimiserie verkörperte Margolin die Figur Evelyn «Angel» Martin. Für sein Spiel wurde er mit zwei Emmys ausgezeichnet. Daneben hatte er unter anderem Rollen in «Rauchende Colts», «Magnum» oder auch in «Ein Colt für alle Fälle».