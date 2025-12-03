Emotionale Premiere für Wolfgang Beckers letzten Film

Grosser Bahnhof in der einst geteilten Hauptstadt: Es war ein Abend voller Emotionen im ausverkauften Delphi Filmpalast in Berlin. «Der Held vom Bahnhof Friedrichstrasse» feierte seine Weltpremiere – und das Publikum erhob sich zu minutenlangen Standing Ovations. Der Film ist das letzte Werk von Wolfgang Becker (1954–2024), jenem Berliner Regisseur, der mit «Das Leben ist eine Baustelle» (1997) sein Kinodebüt feierte und mit «Good Bye, Lenin!» (2003) deutsche Kinogeschichte schrieb.