Emotionale Rede von Nicki Minaj: Highlights der MTV Video Music Awards

Als Joe und das Telefon wieder aufgetaucht waren, erinnerte Nicki Minaj zuerst an verstorbene Grössen. «Ich wünschte, Whitney Houston und Michael Jackson wären hier», sagte sie. Dann würdigte sie Pop Smoke, Juice Wrld und Nipsey Hussle. Die drei Rapper waren in den letzten Jahren jung verstorben, ermordet oder an Drogen gestorben. Sie wünschte, dass ihr Vater Richard in Frieden ruht. Er war im vergangenen Jahr bei einem Unfall mit Fahrerflucht gestorben. Ebenfalls 2021 war ihre Managerin Angela Kukawski verstorben, mutmasslich ermordet.