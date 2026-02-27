Emotionale Worte: Sarah Michelle Gellar gedenkt Michelle Trachtenberg

Gellar veröffentlichte auf Instagram eine Fotoreihe, die sie unter anderem zusammen mit Trachtenberg am Set von «Buffy» zeigt. In der Bildunterschrift blickt Gellar nostalgisch auf ihre lange Freundschaft zurück: «Ich kann kaum glauben, dass schon ein Jahr vergangen ist. Ich gehöre zu den Glücklichen, die über 30 Jahre voller Erinnerungen mit dir haben – von unserem ersten gemeinsamen Drehtag bis zu dem Moment, weniger als ein Jahr später, als du schon grösser warst als ich.»