Emotionale Zeilen: Vitali Klitschko gratuliert Bruder Wladimir

Emotionale Worte an Bruder Wladimir

«Wir teilen eine starke Verbindung, auch wenn wir getrennt sind. In dieser bedeutenden Zeit für die Ukraine, sind wir gemeinsam in Kiew», schreibt der 50-Jährige weiter. «Wir stehen Schulter an Schulter. Ich fühle die Unterstützung meines Bruders jeden Tag und jede Sekunde.» Kürzlich habe der ehemalige Boxweltmeister zu ihm gesagt: «Das ist der härteste Kampf unseres Lebens - der Kampf für unsere Stadt und unser Land.» Er habe «keinen Zweifel daran, dass wir gewinnen», führt er aus. «Denn das Gute besiegt das Böse immer.»