Emotionale Zeilen zum ersten Todestag: Sat.1 erinnert an Jan Hahn

Sat.1 erinnert an den verstorbenen Jan Hahn (1973-2021). Vor genau einem Jahr, am 4. Mai 2021, erlag der langjährige«Sat.1-Frühstücksfernsehen»-Moderator einer Krebserkrankung. Bei Instagram teilte der Account der Morgensendung einen Post in Erinnerung an Hahn. «Vor einem Jahr ist unser Freund Jan Hahn von uns gegangen. Wir denken gerne an dich zurück und werden dich nie vergessen, lieber Jan», heisst es in dem Beitrag. Dazu ist ein Schwarz-Weiss-Foto des Moderators zu sehen.