Emotionaler BAFTA-Moment: Michael J. Fox im Rollstuhl zur Bühne

US–Star Michael J. Fox (62, «Zurück in die Zukunft») rührte das prominente Publikum bei den British Academy Film Awards am Sonntagabend (18.2.) im Southbank Centre in London, als er im Rollstuhl auf die Bühne gefahren wurde. Der seit 1991 an Parkinson erkrankte Schauspieler überreichte den Preis für den besten Film an «Oppenheimer» (2023).