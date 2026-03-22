Emotionaler Essay: Amanda Peet gibt Brustkrebsdiagnose bekannt

Als sie die Nachricht bekam, dass der Krebs behandelbar sei, sei sie «glücklicher als vor der Diagnose, als ich noch ein ganz normaler Mensch ohne Krebs war» gewesen. «Aber nach etwa zehn Minuten fiel mir wieder ein, dass ich ja noch das MRT brauchte, und ich verfiel in meine alte Panik zurück.» Ein Radiologe habe bei weiteren Untersuchungen dann noch einen zweiten Knoten in derselben Brust entdeckte. Daraufhin musste sie sich einer MRT–gesteuerten Biopsie unterziehen, die sie so beschrieb: «Es ist, als würde eine Gewebeprobe des Tumors entnommen, während man sich in diesem grossen, weissen Bildgebungsring befindet. Als ich ging, sagte mir der Arzt, es stünde 50:50, ob noch mehr Krebs vorhanden sei oder nicht.»