Emotionaler Essay: Amanda Peet gibt Brustkrebsdiagnose bekannt

Amanda Peet (54), Star der Serie «Your Friends & Neighbors», hat bekannt gegeben, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde. Die Schauspielerin schilderte ihre Erfahrungen in einem Essay für «The New Yorker».
Erschwerend kam hinzu, dass ihre Eltern zu dem Zeitpunkt der Diagnose im Sterben lagen. Sie habe ihrer Mutter früher immer alles erzählt: «Deshalb war es seltsam, ihr im letzten Herbst nicht zu sagen, dass bei mir Krebs diagnostiziert worden war.»
Sie ging alle sechs Monate zur Vorsorge
Vorgewarnt war sie allerdings, weil ihr schon jahrelang gesagt worden sei, dass sie «dichtes und unruhiges Brustgewebe» habe. «Ich ging alle sechs Monate zur Brustchirurgin zur Vorsorge. Am Freitag vor dem Labor Day ging ich zu einer Untersuchung, die ich für eine Routineuntersuchung hielt.» Ihre Ärztin sei dabei jedoch verstummt und sagte schliesslich, sie wolle eine Biopsie durchführen. «Nach dem Eingriff sagte sie, sie würde die Probe persönlich ins Cedars–Sinai–Krankenhaus bringen und dort der Pathologie übergeben. Da wusste ich es.»
Als sie die Nachricht bekam, dass der Krebs behandelbar sei, sei sie «glücklicher als vor der Diagnose, als ich noch ein ganz normaler Mensch ohne Krebs war» gewesen. «Aber nach etwa zehn Minuten fiel mir wieder ein, dass ich ja noch das MRT brauchte, und ich verfiel in meine alte Panik zurück.» Ein Radiologe habe bei weiteren Untersuchungen dann noch einen zweiten Knoten in derselben Brust entdeckte. Daraufhin musste sie sich einer MRT–gesteuerten Biopsie unterziehen, die sie so beschrieb: «Es ist, als würde eine Gewebeprobe des Tumors entnommen, während man sich in diesem grossen, weissen Bildgebungsring befindet. Als ich ging, sagte mir der Arzt, es stünde 50:50, ob noch mehr Krebs vorhanden sei oder nicht.»
Zwei Tage später habe sie erfahren, dass die zweite Geschwulst gutartig ist. Sie benötige deshalb keine doppelte Mastektomie oder Chemotherapie, sondern lediglich eine Lumpektomie und Bestrahlung.
Mutter von drei Kindern
Amana Peet wirkte in zahlreichen bekannten Serien wie «Law & Order», «Seinfeld» und «How I Met Your Mother» mit. Zuletzt war sie in «Your Friends & Neighbors» zu sehen. Seit 2006 ist sie mit dem Drehbuchautor und «Games of Thrones»–Mitschöpfer David Benioff verheiratet, mit dem sie drei Kinder hat.