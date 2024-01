Emotionaler Moment bei Weisswurstparty: Promis singen Beckenbauer-Hit

Bereits zum 31. Mal hat das bei Promis beliebte Bio– und Wellnessresort Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser zu seiner Weisswurstparty geladen – und 2800 hochkarätige Gäste waren gekommen. Bevor Arnold Schwarzenegger (76), der ehemalige US–Aussenminister John Kerry (80) und viele andere bekannte Gesichter am Freitagabend ausgelassen feierten, wurde es erstmal berührend.