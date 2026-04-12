«Emotionaler Moment»: Ricarda Lang meistert ersten Halbmarathon

«Hatte verdammt viel Spass»

Lange Zeit sei das Thema Sport für sie vor allem mit Angst und Selbstzweifeln verbunden gewesen, erklärt Lang, die im vergangenen Oktober berichtete, dass sie rund 40 Kilogramm abgenommen habe. Noch vor einem Jahr sei sie bei ihren ersten Joggingversuchen glücklich gewesen, wenn sie drei Kilometer durchgehalten habe, führt sie im Posting aus. Dass sie nun ihren ersten Halbmarathon in Hannover gelaufen sei, sei «ein ziemlich emotionaler Moment» gewesen. Sie sei stolz auf das, was sie im letzten Jahr geleistet habe und habe viel an «Disziplin, an Willensstärke, an Durchhaltevermögen, an Weitermachen, wenn ich mal gar keine Lust habe, aber auch an Freude an der Bewegung und daran, meinem eigenen Körper immer mehr zu vertrauen», in das Training reingesteckt.