Emotionaler Post: Britney Spears «vermisst» ihre Familie

Britney Spears: Fehde mit ihrer Familie

Spears teilte in den vergangenen Jahren immer wieder gegen ihre Familie aus, unter anderem in ihrem 2023 veröffentlichten Enthüllungsbuch «The Woman in Me: Meine Geschichte». Sie wirft ihrem Vater Jamie Spears (71) vor, in der mittlerweile beendeten Vormundschaft ihr Leben bestimmt zu haben. Von ihrer Mutter und ihrer jüngeren Schwester hätte sie sich zudem mehr Unterstützung in der Zeit der Vormundschaft erwartet. Die «Toxic»–Sängerin störte sich auch an den 2022 veröffentlichten Memoiren ihrer Schwester mit dem Titel «Dinge, die ich hätte sagen sollen». Das Buch habe sie auf Kosten ihrer berühmten Schwester vermarktet.