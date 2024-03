Emotionaler Prinz William: Seine Mutter Diana lehrte ihm Nächstenliebe

Am Donnerstagabend (14. März) ist zum nunmehr 25. Mal der Diana Legacy Award verliehen worden. Natürlich erschien zu der Veranstaltung im Science Museum in London auch der Thronfolger, Prinz William (41), um in einer emotionalen Rede seiner 1997 verstorbenen Mutter zu gedenken. Wie die Preisträgerinnen und Preisträger des Abends habe auch Prinzessin Diana Zeit ihres Lebens für «Mut, Leidenschaft und Engagement» gestanden.