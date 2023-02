Emotionales Wiedersehen: Boris Becker wiedervereint mit Sohn Amadeus

Boris Becker: «Kinder sind die Liebe meines Lebens»

Bei besagten Umständen deutet Becker offenbar auf seinen Gefängnisaufenthalt hin. Nach gut sieben Monaten wurde er am 15. Dezember 2022 aus der Haft in England entlassen. Wenige Tage später gab er Sat.1 ein Interview und antwortete auf die Frage, wo er sich in zehn, zwanzig Jahren sehe: «Umringt von meinen Kindern. Ich hoffe, es kommen noch ein paar dazu. Ich bin ein Familienmensch und meine Kinder sind die Liebe meines Lebens.» Aktuell hat er vier Kinder mit drei ehemaligen Partnerinnen.