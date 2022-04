Empire-Kleider mit Pep: «Bridgerton»-Style bekommt exotischen Flair

Empire-Kleider mit Sari-Momenten

In den neuen Folgen steht der älteste Sohn der Bridgerton-Familie, Lord Anthony, im Fokus. Der Viscount will auf der neuen Ballsaison die passende Frau für sich finden und landet schliesslich in einem verzwickten Liebesdreieck mit den Schwestern Kate und Edwina Sharma. Beide Figuren haben indische Wurzeln, die die Kostümbildner förmlich in ihre Kleider eingewebt haben. Ihre Empire-Kleider definieren sich zwar nach wie vor durch einen Unterbrustschnitt, erinnern aber weniger an die griechische Antike, wie die Modelle, die Phoebe Dynevor (26) als Daphne Bridgerton trägt.