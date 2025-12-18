«End of an Era»: Disney+ zieht Finale der Taylor-Swift-Doku vor

Für Swifties gibt es in diesem Jahr eine besondere Bescherung noch vor Heiligabend. Disney+ hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass die Veröffentlichung der letzten beiden Episoden von Taylor Swifts (36) sechsteiliger Dokuserie «End of an Era» vorverlegt wird.
Ursprünglich war geplant, das grosse Finale am 26. Dezember zu veröffentlichen. Laut eines X–Posts des Streamingdienstes wurde dieser Termin nun geändert. Disney+ bezeichnete die Nachricht als «ein verfrühtes Geschenk an Fans auf der ganzen Welt».
Zudem veröffentlichte der Streamingdienst einen ersten kleinen Vorgeschmack auf die dritte und vierte Folge, die ab dem morgigen Freitag (19. Dezember) zu sehen sein werden. Episode fünf und sechs erscheinen nun vorzeitig am Dienstag, dem 23. Dezember.
Doku gibt Blick hinter die Kulissen der Eras Tour
Die Dokuserie, die am 12. Dezember zeitgleich mit dem Konzertfilm «Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show» startete, bietet Fans endlich den lang ersehnten Blick hinter die Kulissen der rekordbrechenden Welttournee. Das Ziel der Serie ist es, die Fans vollends in die Welt dieser Tournee einzuladen.
In den ersten Episoden gab Swift bereits tiefe Einblicke in die Entstehung des Tour–Konzepts, die aufwendigen Vorbereitungen und die enge Beziehung zu ihrem Team. Zudem ging es auch um die emotionalen Herausforderungen, denen Swift während der Tour begegnete – etwa der vereitelte Terror–Anschlag auf ein Swift–Konzert in Wien oder das Attentat auf Tanzschülerinnen in Southport, die einen Taylor–Swift–Workshop besuchten.