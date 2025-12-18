Schweizer Illustrierte Logo

Frühes Weihnachtsgeschenk

«End of an Era»: Disney+ zieht Finale der Taylor-Swift-Doku vor

Frühes Weihnachtsgeschenk für alle Swifties: Die letzten zwei Folgen von «End of an Era» kommen schön früher als erwartet. Disney+ zeigt Folge fünf und sechs der Taylor–Swift–Doku noch vor den Feiertagen.

Taylor Swift tourte 2023 und 2024 mit der «Eras Tour» durch die Welt. ddp/ANTONI BYSZEWSKI/FOTONEWS/FORUM

Für Swifties gibt es in diesem Jahr eine besondere Bescherung noch vor Heiligabend. Disney+ hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass die Veröffentlichung der letzten beiden Episoden von Taylor Swifts (36) sechsteiliger Dokuserie «End of an Era» vorverlegt wird.

Ursprünglich war geplant, das grosse Finale am 26. Dezember zu veröffentlichen. Laut eines X–Posts des Streamingdienstes wurde dieser Termin nun geändert. Disney+ bezeichnete die Nachricht als «ein verfrühtes Geschenk an Fans auf der ganzen Welt».

Zudem veröffentlichte der Streamingdienst einen ersten kleinen Vorgeschmack auf die dritte und vierte Folge, die ab dem morgigen Freitag (19. Dezember) zu sehen sein werden. Episode fünf und sechs erscheinen nun vorzeitig am Dienstag, dem 23. Dezember.

Doku gibt Blick hinter die Kulissen der Eras Tour

Die Dokuserie, die am 12. Dezember zeitgleich mit dem Konzertfilm «Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show» startete, bietet Fans endlich den lang ersehnten Blick hinter die Kulissen der rekordbrechenden Welttournee. Das Ziel der Serie ist es, die Fans vollends in die Welt dieser Tournee einzuladen.

In den ersten Episoden gab Swift bereits tiefe Einblicke in die Entstehung des Tour–Konzepts, die aufwendigen Vorbereitungen und die enge Beziehung zu ihrem Team. Zudem ging es auch um die emotionalen Herausforderungen, denen Swift während der Tour begegnete – etwa der vereitelte Terror–Anschlag auf ein Swift–Konzert in Wien oder das Attentat auf Tanzschülerinnen in Southport, die einen Taylor–Swift–Workshop besuchten.

