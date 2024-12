Ende einer Ära: Taylor Swift gibt letztes Konzert ihrer Welttour

Rund um den Globus sorgte Taylor Swift mit der Tour für besondere Momente, die lautstark jubelnden Fans lösten mitunter sogar Erdbeben aus. Zahlreiche Stars wollten sich das Event ebenfalls nicht entgehen lassen – allen voran Prinz William (42), der zum Auftaktkonzert in London kam und zusammen mit zwei seiner Kinder für ein legendäres Selfie mit Swift posierte. Ihr Freund Travis Kelce (35) jubelte seiner Liebsten nicht nur bei etlichen Shows aus dem Publikum zu. Im Londoner Wembley Stadium überraschte er im Juli 2024 mit einem Auftritt auf der Bühne. Aus der Tour entstand auch der erfolgreiche Konzertfilm «Taylor Swift: The Eras Tour», der im Oktober 2023 in die Kinos kam und an seinem Eröffnungswochenende in den USA und Kanada rund 96 Millionen Dollar einspielte.