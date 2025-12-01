Endgültig: König Charles streicht Andrews Ehrentitel offiziell

Wie das Magazin unter Berufung auf ihren Sprecher berichtet, prüfe sie derzeit «eine Reihe von Optionen» für ein neues Zuhause. «Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen», heisst es. Gerüchte, dass «Fergie» in einen Anbau auf dem Landsitz ihrer ältesten Tochter Prinzessin Beatrice (37) ziehen könnte, dementierte ihr Sprecher. Auch ein Umzug zu ihrer jüngeren Tochter Prinzessin Eugenie (35) nach Portugal stehe nicht zur Debatte. Stattdessen wolle sie sich eigenständig eine neue Bleibe suchen.