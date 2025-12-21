Endgültiger Bruch? Beckham-Fehde eskaliert kurz vor Weihnachten

Wie Insider der «Daily Mail» berichten, haben David und Victoria Beckham ihren ältesten Sohn seit Monaten nicht mehr gesprochen. Das Folgen auf Instagram sei ihre letzte Verbindung zu seinem Leben gewesen, die nun gekappt wurde. Auch zwischen Brooklyn und seinem Bruder Romeo (23) scheint digitale Funkstille zu herrschen, sie folgen einander nicht mehr. Das Gleiche gilt für Brooklyns Ehefrau Nicola Peltz Beckham (30) und ihre Schwiegereltern.