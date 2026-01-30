Endgültiges Comeback? Cameron Diaz übernimmt Hauptrolle in Rom-Com

Comeback nach einem Jahrzehnt Pause

Cameron Diaz galt in den 1990er und 2000er Jahren als «America's Sweetheart» und war in zahlreichen romantischen Komödien zu sehen. Nach dem Film «Annie» im Jahr 2014 zog sich die Schauspielerin fast ein Jahrzehnt lang aus der Öffentlichkeit zurück, um sich ihrer Familie und ihrer eigenen Weinmarke zu widmen. Erst 2025 kehrte sie an der Seite von Jamie Foxx mit der Action–Komödie «Back in Action» zurück ins Rampenlicht.