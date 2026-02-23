Endlich fertig renoviert: Bill Kaulitz öffnet die Türen zu seinem Haus

Ursprünglich hatte der Sohn des legendären Architekten Frank Lloyd Wright Sr. das Gebäude mit organischen Formen für den Schauspieler Daniel de Jonghe (1905–1990) errichtet. 2017 zog Bill Kaulitz zusammen mit Bruder Tom, der das Anwesen auf einer Immobilienplattform gefunden hatte, zunächst zur Miete in den 195 Quadratmeter grossen Bungalow. 2019 kaufte er das Haus und liess es in den vergangenen zwei Jahren wegen eines Wasserrohrbruchs komplett sanieren. Verkaufen will er sein Zuhause nach eigener Aussage nie – stattdessen hat er bereits ein Nachbarhaus als nächstes Renovierungsprojekt und künftiges Gästehaus erworben.